"Лаборатория Касперского": Каждый третий пользователь имеет доступ к файлам с прошлого места работы

У 33% людей есть доступ к файлам и электронным документам с прошлого места работы.

Как сообщает Report, такие результаты показало новое исследование "Лаборатории Касперского".

При этом почти три четверти (72%) работают с разного рода конфиденциальной информацией, а значит, сохраняют возможность пользоваться ею в личных целях и после завершения работы в компании.

"Если у бывших сотрудников остаётся доступ к корпоративной почте, чатам и облачным документам, это может создать определённые риски как в плане случайного удаления или внесения изменений в корпоративные документы, так и в плане сохранности интеллектуальной собственности, коммерческих тайн и других конфиденциальных данных. В случае утечки такой информации в сеть ею могут воспользоваться злоумышленники или конкуренты. Для компаний это может грозить штрафами и судебными исками от клиентов за нарушение соглашений о неразглашении или законов о защите данных", - говорится в информации.

Проблему несанкционированного доступа, который может привести к утечке конфиденциальной информации, усиливают и сами сотрудники, когда делятся с коллегами логином и паролем от своего рабочего устройства. По данным опроса "Лаборатории Касперского", так поступают 29% респондентов.

Цифровой бардак приводит не только к несанкционированному доступу к корпоративным документам, но и к организационным сложностям. Так, более половины опрошенных (57%) заявили, что у них возникают трудности с поиском нужных данных в корпоративных системах.

"Лаборатория Касперского" рекомендует принять следующие меры для борьбы с цифровым бардаком:

- разработать и внедрить политики доступа к корпоративным ресурсам, в том числе к электронной почте и совместным папкам. Сотрудников, покинувших компанию, нужно отключить от всех корпоративных ресурсов;

- регулярно обучать сотрудников правилам кибербезопасности и давать им возможность отрабатывать практические навыки, например, с помощью Kaspersky Automated Security Awareness Platform (ASAP), чтобы соблюдение этих правил вошло у них в привычку;

- создавать резервные копии данных и использовать шифрование файлов;

- обучать сотрудников правилам создания устойчивых к взлому паролей, а также их безопасному использованию и хранению;

- использовать надёжное защитное решение, максимально подходящее под размер компании. Для малого и среднего бизнеса, например, специально создано решение Kaspersky Endpoint Security Cloud, а для компаний с количеством сотрудников меньше 25 человек — решение Kaspersky Small Office Security. Эти продукты сочетают простое управление с проверенными функциями защиты.

Исследование "Цифровой бардак" (Digital Clutter) проводилось в декабре 2018 — январе 2019 гг. компанией OnePoll по заказу "Лаборатории Касперского". В ходе опроса изучалось, как одни и те же привычки влияют на человека в быту и на работе. В опросе приняли участие 7000 сотрудников организаций по всему миру.