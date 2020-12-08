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Какое место в мире занимает Азербайджан по скорости интернета?

Какое место в мире занимает Азербайджан по скорости интернета? За последние 12 месяцев скорость загрузки мобильного интернета в Азербайджане увеличилась с 28,93 Мб/сек до 31,45 мб/сек
ИКТ
8 декабря 2020 г. 16:48
Какое место в мире занимает Азербайджан по скорости интернета?

Азербайджан занял 65-е место среди 139 стран мира по скорости мобильного интернета.

Как сообщает Report, об этом говорится в октябрьском рейтинге отчета Speedtest Global Index.

В то же время Азербайджан находится на 104-м месте среди 176 стран по скорости фиксированного интернета.

За последние 12 месяцев скорость загрузки мобильного интернета в Азербайджане увеличилась с 28,93 Мб/сек до 31,45 мб/сек. Скорость загрузки фиксированного интернета выросла с 24,49 Мб/с до 27,83 МБ/с.

В октябре Азербайджан стал 65-м по скорости мобильного интернета, снизившись на 5 ступеней за год, а по скорости фиксированного интернета поднялся на 7 ступеней и стал 104-м.

В первую тройку рейтинга стран с самым быстрым интернетом в мире вошли Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Китай. Скорость мобильного интернета в Южной Корее составила 145,03 Мб/с, в ОАЭ - 129,61 Мб/с, в Китае - 124,39 МБ/с.

А самый быстрый фиксированный интернет - в Сингапуре, Гонконге и Румынии. В Сингапуре со стационарным телефоном можно подключиться к интернету со скоростью 229,42 Мб/с. В Гонконге скорость фиксированного интернета составляет 215,19 Мбит/с, а в Румынии - 188,55 Мбит/с.

А самый слабый мобильный интернет в мире - в Афганистане, Палестине и Венесуэле. Так, в Афганистане скорость мобильного интернета составила 7,05 Мб/с, в Палестине - 7,48 Мб/с, а в Венесуэле - 8,80 Мб/с. Последние в рейтинге по скорости фиксированного интернета со стационарным телефоном - Туркменистан, Йемен и Алжир. В Туркменистане эта скорость составила 3,81 Мб/с, в Йемене - 4,40 МБ/с, а в Алжире - 4,97 МБ/с.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan dünyada internetin sürətinə görə neçənci yerdədir?

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