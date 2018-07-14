Как заглядывают в наши карманы без нашего ведома?! - РАССЛЕДОВАНИЕ

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Провайдеры Navigator Mobil Sevices, SimToday и TMG, действующие на рынке мобильной связи Азербайджана и предлагающие пользователям мобильных телефонов дополнительные услуги, нарушают права абонентов и лезут к ним в карман.

Как передает Report, об этом сообщили абоненты ООО Bakcell.

По словам жалобщиков, названные провайдеры без их ведома подключают на их мобильных номерах различные услуги и снимают деньги со счетов.

"Мне показалось, что мой баланс на телефоне очень быстро заканчивается. Затем я скачал приложение "Мой Bakcell". Благодаря нему я узнал, что провайдеры SimToday и TMG каждый день снимают с моего счета 0,59 манатов. Хотя я не подключался к услугам этих провайдеров и не давал на это согласия. Каким образом мой номер мог подписаться на эти услуги без моего разрешения?! Прежде всего, я позвонил Bakcell. Они в качестве выхода из положения отправили мне сообщение, где были указаны контакты для отписки от названных услуг. Я позвонил по указанному номеру, женский голос в трубке посоветовал мне нажать цифру 1 для отключения услуги или цифру 2 для связи с оператором. Я нажал цифру 1, мне сообщили что услуга отключена, после чего я облегченно вздохнул. Наконец мне удалось отвязаться от SimToday. И я позвонил оператору TMG, мне пообещали включить мой номер в так называемый "черный список". Но вопрос не решался, воровство продолжалось. Я вновь позвонил, тогда мне сказали, что этот вопрос будет решен в течение дня, но я все еще жду", - сказал один из жалобщиков, рассказывая о правонарушении с которым столкнулся.

В Азербайджане число столкнувшихся с подобными ситуациями абонентов насчитывается тысячами. Копейки, воруемые провайдерами, постепенно превращаются в большие суммы и текут в карманы дельцов. К примеру, в представленном нами видео видно, что навязывающему платные услуги провайдеру удается украсть у абонента 100 манатов. Это примерно 58% от установленного по стране в 2018 году прожиточного минимума (173 манатов).

Report попытался связаться с провайдером по этому вопросу. Из них только оператор одного провайдера - SimToday ответил на звонок и сказал, что при подписке к услуге абоненту высылается сообщение о том, что услуга платная. К тому же, подписка не осуществляется напрямую, а происходит при переходе по какой-либо ссылке на интернет-странице. И это при том, что абоненты говорят, о том, что не получали сообщений.

От TMG, а также Navigator Mobile Services ответа не последовало. Напомним, что около года назад, Report подготовил расследование в связи с ущербом абонентам, нанесенным Navigator Mobile Services.

Report узнал позицию Bakcell в связи с ситуацией. В ответ на запрос агентства в компании сообщили, что для деактивации дополнительных услуг абоненты должны обратиться напрямую к поставщику этих услуг: "Для отписки номера от услуги абонент должен обратиться по контактным номерам или отправить соответствующий SMS на короткий номер поставщика услуг. По телефону Центра информации Bakcell "555" можно получить контактные номера поставщика услуг".