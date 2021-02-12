К Земле приближается гигантский астероид

Космический объект под названием 231937 (2001 FO32), который считается потенциально опасным, движется к Земле

Космический объект под названием 231937 (2001 FO32), который считается потенциально опасным, движется к Земле.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

Небесное тело открыли еще в 2001 году. Тогда исследователям удалось выяснить, что диаметр астероида составляет от 0,8 до 1,7 километра. Такой размер можно сравнить с знаменитым мостом Золотые Ворота в Сан-Франциско.

По данным NASA, 21 марта 2021 года в 16:03 по Гринвичу (в 20:03 по бакинскому времени) небесное тело окажется на максимально близком расстоянии к нашей планете — примерно два миллиона километров. В ведомстве отметили, что 231937 (2001 FO32) станет самым большим астероидом, который пролетит мимо Земли в этом году. Его скорость составляет 77 000 миль в час (124 000 км/ч).

Ранее в NASA сообщали, что мимо Земли в течение недели пронеслись пять астероидов.