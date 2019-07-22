Western Union ограничила сумму переводов из РФ за границу, в т.ч. и в Азербайджан

Одна из крупнейших работающих в РФ систем денежных переводов Western Union ограничила размер перевода за границу, кроме Казахстана, Киргизии, Китая и Вьетнама, суммой в 600 тысяч рублей в течение 30 календарных дней.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в ее контакт-центре.

Это не первое подобное ограничение, вводимое системой. Сапреля суммой втысяч рублей также в течениедней ограничена сумма одного денежного перевода, отправляемого из РФ в Казахстан, Киргизию, Китай и Вьетнам. Как тогда пояснял сотрудник компании, эти меры направлены на минимизацию рисков использования денежных средств в противоправных целях."Во все остальные страны в течениедней действует лимиттысяч рублей. Ограничение действует с сегодняшнего дня", - сказал в понедельник сотрудник контакт-центра Western Union.По данным ЦБ, вгоду физлица перевели из России за рубежмиллиарда долларов - это почти на% больше, чем годом ранее. При этом из России в страны дальнего зарубежья физлица перевелимиллиарда долларов, в государства СНГ -миллиарда долларов. Средняя сумма одного перевода в страны дальнего зарубежья составиладолларов, а страны СНГ -доллар.Страновая статистика по переводам из России по итогам прошлого года выглядит следующим образом: тройкой лидеров стали Швейцария (миллиарда долларов), США (миллиарда долларов), Великобритания (миллиарда долларов). В Китай из России было переведеномиллиона долларов. Из стран СНГ переводов больше всего было в Узбекистанмиллиарда долларов), Таджикистан (миллиарда долларов) и Киргизию (миллиарда долларов). На Украину переведеномиллионов долларов - существенно меньше, чем вгоду (миллионов долларов).В пользу физлиц в Россию в минувшем году было переведеномиллиарда долларов - на% больше, чем в 2017 году. Из стран дальнего зарубежья было переведеномиллиарда долларов, из СНГ -миллиарда долларов.