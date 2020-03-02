​Искусственный интеллект научат азербайджанскому языку

"Основная задача, стоящая перед нами при разработке "Стратегии искусственного интеллекта", заключается в обучении искусственного интеллекта азербайджанскому языку".

Как сообщает Report, об этом рассказал главный менеджер Microsoft Azerbaijan Гачай Мирзаев, отвечая на вопросы о разработанной компанией для Азербайджана "Стратегии искусственного интеллекта".

Он добавил, что при соблюдении всех требований искусственный интеллект сможет распознавать азербайджанский язык уже в течение 2 месяцев: "Нам нужно как минимум 3 миллиона предложений на азербайджанском, эквивалентных английскому языку. Если мы сможем представить их в Microsoft, в течение 2 месяцев компания обучит искусственный интеллект азербайджанскому языку. Это означает, что любое учебное заведение, бизнес-структура, государственное учреждение смогут использовать искусственный интеллект. Представьте, что у вас есть архив с десятками тысяч документов. Искусственный интеллект при условии знания азербайджанского языка сможет их отсканировать и прочитать".

"Мы уже начали этот проект с Министерством образования. Если искусственный интеллект не знает языка страны, вы сможете использовать его только для цифр. На следующих этапах можно рассмотреть распознавание речи или использование искусственного интеллекта в более серьезных областях", - сказал он.