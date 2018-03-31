Иран намерен заменить Telegram собственным мессенджером

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В Иране в течение ближайших недель заработает национальный мессенджер, который заменит Telegram.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Алаэддин Боруджерди.

А.Боруджерди подчеркнул, что решение о замене популярного мессенджера иранской альтернативой было принято на самом высоком уровне правительства страны.

По его словам, учитывая деструктивную роль Telegram в ходе протестов в иранских городах в прошлом году, решение было принято "во имя национальной безопасности".

Он добавил, иранская альтернатива Telegram, приложение-мессенджер под названием "Соруш" (Soroush), заработает в конце месяца по иранскому календарю, то есть до 20 апреля.

Наряду с этим председатель комиссии выразил надежду, что, несмотря на популярность Telegram среди иранцев, национальный мессенджер быстро заменит его, когда тот будет заблокирован.