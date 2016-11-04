iPhone 7 от Azercell без предоплаты всего за 89 манат в месяц

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Несколько дней назад компания Azercell Telecom, в качестве официального представителя смартфонов iPhone 7 и iPhone 7 Plus в Азербайджане, объявила о новом и выгодном предложении для своих абонентов.

Как сообщили Report в компании, наконец сегодня, начиная с 4 ноября, все абоненты Azercell смогут приобрести телефон iPhone 7 на выгодных условиях, заплатив всего за 89 АЗН в месяц и получат самый современный смартфон и 30 ГБ неограниченного интернета.

Таким образом, абоненты, которые желают приобрести самый современный смартфон, начиная с 4 ноября могут воспользоваться этим выгодным предложением, посетив Центры Обслуживания Абонентов по адресу ул. З.Тагиева, 18, ул. Б.Багирова, 2 или ул. 28 Мая, 33. Также, следует отметить, что количество телефонов ограничено.

Напомним, что мобильные телефоны iPhone 7 и iPhone 7 Plus являются новейшими моделями iPhone и оснащены новой системой камер, самым мощным аккумулятором, а также отличаются пыле- и водонепроницаемостью.

Azercell и впредь будет продолжать радовать своих абонентов новыми и выгодными кампаниями и услугами.

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