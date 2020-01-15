Министр: В будущем интернет услуги из Европы в Китай будут оказываться через Азербайджан

"Оптико-волоконный канал, соединяющий Казахстан и Азербайджан (Баку), в будущем станет линией, соединяющей Европу и Азию".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней встрече с президентом Ильхамом Алиевым сказал министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде.

По его словам, в будущем Азербайджан станет центром транзита интернет услуг: "Благодаря этому в будущем интернет услуги из Европы в Китай и другие страны будут оказываться через Азербайджан. Эта работа будет проделана для удовлетворения спроса на интернет услуги в Азербайджане и других странах и использования качественного интернета в будущем. В то же время хотелось бы отметить, что с каждым годом растет интерес к выставке Bakutel. И вы, посещая эту выставку, убеждаетесь, что интерес к этой сфере растет как у местных компаний, так и у стартапов. Такие мероприятия планируется проводить и в будущем".