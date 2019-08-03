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Instagram и WhatsApp переименуют

Instagram и WhatsApp переименуют

В название приложений WhatsApp и Instagram добавят уточнение «от Facebook». Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание The Information.

Как отмечается, измененные названия будут показываться в магазинах приложений Apple и Google Play. Кроме того, обновленные названия будут видны внутри этих двух приложений.

Причем, как уточняется, на экранах мобильных устройств названия приложений останутся прежними.

По словам пресс-секретаря Facebook Берти Томсона, подобные нововведения позволят указать на принадлежность приложений к компании.

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