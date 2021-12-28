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Информационно-вычислительный центр объединился с AzInTelecom

Информационно-вычислительный центр объединился с AzInTelecom Информационно-вычислительный центр (ИВЦ), действующий в подчинении Министерства цифрового развития и транспорта (МЦРТ), объединился с другим учреждением министерства - ООО AzInTelecom.
ИКТ
28 декабря 2021 г. 17:40
Информационно-вычислительный центр объединился с AzInTelecom

Информационно-вычислительный центр (ИВЦ), действующий в подчинении Министерства цифрового развития и транспорта (МЦРТ), объединился с другим учреждением министерства - ООО AzInTelecom.

Как сообщает Report, ООО AzInTelecom, реорганизованное путем слияния двух учреждений, будет применять корпоративные стандарты в управлении, основанные на передовой практике.

Согласно указу президента Азербайджанской Республики от 27 апреля 2021 года организация, координация и осуществление мероприятий в области цифровой трансформации в нашей стране возложена на Министерство цифрового развития и транспорта. В целях реализации указа начата работа по усовершенствованию корпоративного управления и механизмов использования госимущества в подведомственных учреждениях МЦРТ и оптимизации деятельности этих учреждений.

Наряду с указом о совершенствовании управления в области цифровой трансформации, указ о создании «Правительственного облака» (G-cloud) и мерах в сфере предоставления облачных услуг актуализировал слияние двух структур, а также реорганизацию AzInTelecom. Слияние позволит оптимизировать работу инфраструктуры в Дата-центре, сформировать государственные информационные системы и резервы в моделях облачных услуг на основе облачных технологий, централизовать технический персонал для организации электронных услуг, оптимизировать затраты в этой сфере и создать единый механизм контроля доходов. Благодаря реорганизации AzInTelecom, нововведения, которые будут внедрены в Дата-центре, позволят добиться успеха таких инициатив, как «Большие данные» (Big data), а также быстрой реализации концепции «Умный город» (Smart City) и «Умное село» (Smart Village).

Новый подход облегчит разработку сертификатов цифровой подписи. Концепция электронной подписи, сочетающая биометрическую аутентификацию и облачные технологии, предоставит гражданам более быструю и доступную услугу.

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Версия на азербайджанском языке Məlumat Hesablama Mərkəzi “AzInTelecom”a birləşdirilib

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