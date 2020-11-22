Илон Маск за неделю разбогател более чем на 13 миллиардов

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск за неделю разбогател на 13,5 миллиарда долларов

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск за неделю разбогател на 13,5 миллиарда долларов.

Как передает Report со ссылкой на Forbes, причиной такого роста стала новость о скором вхождении Tesla в биржевой индекс S&P 500. На этом фоне акции компании за неделю выросли на 20 процентов.

Сейчас состояние Маска оценивается в 104,5 миллиарда долларов. В рейтинге миллиардеров он занимает четвертую строчку. Ранее он обошел основателя Facebook Марка Цукерберга (99,1 миллиарда долларов). В тройке лидеров — основатель Amazon Джефф Безос (181,4 миллиарда), второе — глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (140,5 миллиарда), а третье — основатель Microsoft Билл Гейтс (118,6 миллиарда).