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IDC: К 2028 году доля смартфонов с поддержкой ИИ на мировом рынке достигнет 70%

IDC: К 2028 году доля смартфонов с поддержкой ИИ на мировом рынке достигнет 70% Мировые поставки смартфонов в 2024 году, по прогнозам, вырастут на 6,2% в годовом исчислении и составят 1,24 млрд единиц, согласно последнему ежеквартальному обзору мобильных телефонов International Data Corporation (IDC).
ИКТ
30 ноября 2024 г. 16:47
IDC: К 2028 году доля смартфонов с поддержкой ИИ на мировом рынке достигнет 70%

Мировые поставки смартфонов в 2024 году, по прогнозам, вырастут на 6,2% в годовом исчислении и составят 1,24 млрд единиц, согласно последнему ежеквартальному обзору мобильных телефонов International Data Corporation (IDC).

Как сообщает Report, значительный рост последовал за двумя годами резкого спада и вызван неудовлетворенным спросом на обновление устройств.

Предыдущий прогноз предусматривал рост на 5,8% - до 1,23 млрд единиц. Улучшение прогноза связано с ростом рынка на 3,2% в третьем квартале года. Среднегодовой темп роста в период с 2023 по 2028 годы ожидается на уровне 2,6%.

Директор по исследованиям IDC Набила Попал, говоря о роли генеративного искусственного интеллекта (GenAI) в развитии отрасли, отмечает, что влияние этой технологии на спрос пока незначительно: "Мы ожидаем, что смартфоны с поддержкой GenAI займут свое место среди флагманских устройств премиум-класса и продолжат снижаться в ценовом сегменте, чтобы к 2028 году занять 70% рынка смартфонов”.

В 2024 году продажи смартфонов на базе Android вырастут на 7,6%, тогда как продажи iOS-устройств увеличатся лишь на 0,4% из-за проблем Apple на ключевых рынках, таких как США, Китай и Европа. В 2025 году прогнозируется ускорение роста продаж iPhone до 3,1%, при этом темп роста устройств Android замедлится до 1,7%.

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Версия на азербайджанском языке IDC: 2028-ci ilədək süni intellektin inteqrasiyası olan smartfonların payı bazarın 70 %-nə çatacaq

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