​Huawei помогала властям африканских стран в слежке за оппозицией

Специалисты китайской компании Huawei оказали властям Уганды и Замбии техническое содействие в установлении месторасположения и перехвате сообщений политических оппонентов.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, такое утверждение приводится в статье, опубликованной в среду в электронной версии газеты The Wall Street Journal.

По словам источников издания, спецслужбы Уганды в прошлом году безуспешно пытались получить доступ к зашифрованной переписке популярного в этой стране музыканта и независимого оппозиционного депутата Роберта Кьягуланьи, известного также под сценическим псевдонимом Боби Вайн. Им якобы помогли сделать это сотрудники Huawei. Властям Уганды после этого удалось задержать ряд сторонников оппозиционера и его самого, а также сорвать планы проведения акций протестов. Издание утверждает, что информацию об этом подтвердили источники из числа сотрудников спецслужб этой африканской страны.

По версии издания, в Замбии специалисты Huawei помогли властям получить доступ к смартфонам оппозиционеров, а также их учетным записям в Facebook. Это позволило полиции арестовать их.

В публикации отмечается, что представители Huawei опровергли утверждения издания. Они подчеркнули, что специалисты компании никогда не принимали участия в осуществлении каких-либо хакерских атак. Газета отмечает, что не нашла подтверждений того, что об этих якобы имевших место действиях сотрудников Huawei были осведомлены китайские официальные лица.