Хакеры ИГИЛ напали на сайт Rаvan Sigorta

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Хакеры взломали сайт ОАО Rаvan Sigorta Азербайджана.
Как сообщает Report, взломавшие сайт хакеры, заявили, что представляют террористическую организацию ИГИЛ.
Террористы сделали сообщение всему миру и азербайджанскому народу, а также разместили видео о сирийских событиях.
Террористы заявили, что в странах, продолжающих поддерживать связи с западным альянсом, будут идти бесконечные войны и проливаться кровь.
Напомним, что недавно аналогичное нападение было совершено и на сайт ОАО Amrahbank.
Tural İbadlıАвтор новости
Поделиться в Facebook