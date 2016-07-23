 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Хакеры ИГИЛ напали на сайт Rаvan Sigorta

    Недавно аналогичное нападение было совершено и на сайт Amrahbank

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Хакеры взломали сайт ОАО Rаvan Sigorta Азербайджана. 

    Как сообщает Report, взломавшие сайт хакеры, заявили, что представляют террористическую организацию ИГИЛ. 

    Террористы сделали сообщение всему миру и азербайджанскому народу, а также разместили видео о сирийских событиях. 

    Террористы заявили, что в странах, продолжающих поддерживать связи с западным альянсом, будут идти бесконечные войны и проливаться кровь. 

    Напомним, что недавно  аналогичное нападение было совершено и на сайт ОАО Amrahbank.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi