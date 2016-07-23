Хакеры ИГИЛ напали на сайт Rаvan Sigorta

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Хакеры взломали сайт ОАО Rаvan Sigorta Азербайджана.

Как сообщает Report, взломавшие сайт хакеры, заявили, что представляют террористическую организацию ИГИЛ.

Террористы сделали сообщение всему миру и азербайджанскому народу, а также разместили видео о сирийских событиях.

Террористы заявили, что в странах, продолжающих поддерживать связи с западным альянсом, будут идти бесконечные войны и проливаться кровь.

Напомним, что недавно аналогичное нападение было совершено и на сайт ОАО Amrahbank.