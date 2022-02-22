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Госслужба возложила на Aztelecom обязательства в вопросе конкуренции

Госслужба возложила на Aztelecom обязательства в вопросе конкуренции Государственная служба по антимонополии и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики приняла решение по делу о признаках нарушения антимонопольного законодательства на основании обращения ряда частных интернет-провайдеров в связи с препя
ИКТ
22 февраля 2022 г. 13:35
Госслужба возложила на Aztelecom обязательства в вопросе конкуренции

Государственная служба по антимонополии и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики приняла решение по делу о признаках нарушения антимонопольного законодательства на основании обращения ряда частных интернет-провайдеров в связи с препятствиями, создаваемыми при использовании телекоммуникационной сети ООО Aztelecom, принадлежащей министерству цифрового развития и транспорта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на госслужбу.

Согласно сообщению, в ходе рассмотрения дела компания заявила, что телекоммуникационная деятельность будет организована в соответствии с политикой цифровой трансформации, будут приняты меры в направлении расширения государственно-частного партнерства, которые устранят недовольство в этой сфере, обеспечены условия для более широкого участия частных провайдеров в процессе предоставления услуг потребителям, а их обращения об участии в телекоммуникационной сети будут рассматриваться в рамках требований законодательства.

Вместе с тем, в решении Государственной службы отмечено о необходимости рассмотрения компанией обращений участников рынка для создания конкурентной среды в сфере оказания услуг телефонной связи, а также принятия общих правил, предусматривающих четкие и равные условия доступа к сети, аренды, определения арендных тарифов, обеспечения размещения документов на официальном интернет-портале до 30 апреля 2022 года.

В решении также отражено, что если в будущем будут созданы препятствия для деятельности участников рынка в сфере оказания услуг телефонной связи, и в случае невыполнения Aztelekom вышеуказанных обязательств Государственная служба примет меры, предусмотренные законодательством о естественных монополиях.

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