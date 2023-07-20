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Госслужба специальной связи и информационной безопасности завершила I полугодие

Госслужба специальной связи и информационной безопасности завершила I полугодие В государственной службе специальной связи и информационной безопасности состоялось совещание, посвященное итогам первого полугодия этого года.
ИКТ
20 июля 2023 г. 10:51
Госслужба специальной связи и информационной безопасности завершила I полугодие

В Государственной службе специальной связи и информационной безопасности состоялось совещание, посвященное итогам первого полугодия этого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.

Заседание с вступительным словом открыл начальник Госслужбы Ильгар Мусаев. Он подчеркнул, что, несмотря на сложные общественно-политические процессы в мире и сложную геополитическую ситуацию, в результате дальновидной политики Президента страны в экономике республики были достигнуты успехи.

На совещании было отмечено особое внимание и забота главы государства о развитии сферы информационной безопасности и кибербезопасности, в результате чего за отчетный период был издан ряд важных распоряжений и указов по соответствующей сфере, приняты соответствующие решения.

Подробно рассказано об обеспечении государственных органов специальными коммуникациями, информационно-телекоммуникационными системами и сетями специального назначения, эксплуатации, безопасности и развитии информационных ресурсов интернета, а также о проделанной работе в других сферах, имеющихся недочетах и стоящих перед ними задачах.

Начальник службы проинформировал о том, что в связи со 100-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева успешно проводится ряд мероприятий.

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