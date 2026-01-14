Госслужба предупреждает: мошенники распространяют фейковые ссылки на соцпомощь

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности призвала граждан не верить фейковым сообщениям в сети, призывающим перейти по ссылке для адресной социальной помощи от государства.

Как сообщили Report в Госслужбе, мошенники в социальных сетях и мессенджерах используя фальшивые домены и фишинговые ссылки похищают персональные данные граждан. В частности, злоумышленники используют название портала myGov и предлагаю получить адресную соцпомощь.

Центр по борьбе с компьютерными инцидентами при Госслужбе выявил ряд таких фишинговых доменов и совместно с профильными структурами обеспечил их блокировку на территории страны. Кроме того, информация о данных доменах размещена на платформе Blacklist.gov.az, предназначенной для защиты граждан от мошеннических сайтов.

В Госслужбе призвали граждан сообщать о поддельных доменах через платформу Blacklist.gov.az, использовать соответствующее браузерное расширение для защиты от фишинговых ресурсов, а также проявлять повышенную осторожность при переходе по подозрительным ссылкам и посещении неизвестных сайтов.