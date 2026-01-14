Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Госслужба предупреждает: мошенники распространяют фейковые ссылки на соцпомощь

    ИКТ
    • 14 января, 2026
    • 16:34
    Госслужба предупреждает: мошенники распространяют фейковые ссылки на соцпомощь

    Государственная служба специальной связи и информационной безопасности призвала граждан не верить фейковым сообщениям в сети, призывающим перейти по ссылке для адресной социальной помощи от государства.

    Как сообщили Report в Госслужбе, мошенники в социальных сетях и мессенджерах используя фальшивые домены и фишинговые ссылки похищают персональные данные граждан. В частности, злоумышленники используют название портала myGov и предлагаю получить адресную соцпомощь.

    Центр по борьбе с компьютерными инцидентами при Госслужбе выявил ряд таких фишинговых доменов и совместно с профильными структурами обеспечил их блокировку на территории страны. Кроме того, информация о данных доменах размещена на платформе Blacklist.gov.az, предназначенной для защиты граждан от мошеннических сайтов.

    В Госслужбе призвали граждан сообщать о поддельных доменах через платформу Blacklist.gov.az, использовать соответствующее браузерное расширение для защиты от фишинговых ресурсов, а также проявлять повышенную осторожность при переходе по подозрительным ссылкам и посещении неизвестных сайтов.

    Государственная служба специальной связи и информационной безопасности мошенники социальные выплаты myGov
    Фото
    Dövlət Xidməti: Sosial şəbəkələrdə ünvanlı yardım verilməsinə dair saxta məlumatlar yayılır

    Последние новости

    17:03

    Азербайджан и Уганда отменили визовые требования для владельцев служебных и диппаспортов

    Внешняя политика
    16:58

    В Баку состоится Азербайджано-итальянский бизнес-форум

    Бизнес
    16:58

    AZAL перевез более 4 млн пассажиров в 2025 году

    Инфраструктура
    16:57

    Глава мониторинговой миссии ЕС в Армении Риттер завершает свою работу

    В регионе
    16:55

    Число полетов через воздушное пространство Азербайджана в 2025 году увеличилось на 10,5%

    Инфраструктура
    16:52

    Лига чемпионов УЕФА: Стартует продажа билетов на матч "Карабах" - "Айнтрахт"

    Футбол
    16:44

    В Азербайджане впервые пройдет конференция о насилии в отношении нацменьшинств в Индии

    Внешняя политика
    16:37

    В одной из воинских частей МО Армении найдено тело военного с огнестрельным ранением

    В регионе
    16:34

    Госслужба предупреждает: мошенники распространяют фейковые ссылки на соцпомощь

    ИКТ
    Лента новостей