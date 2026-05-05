Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Командующий ВМС Азербайджана ознакомился с новыми военно-морскими технологиями в Стамбуле

    Армия
    • 05 мая, 2026
    • 15:37
    Командующий ВМС Азербайджана ознакомился с новыми военно-морскими технологиями в Стамбуле

    Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Азербайджана Шахин Мамедов принял участие в 5-й Международной выставке обороны и аэрокосмической промышленности SAHA 2026 в Стамбуле.

    Как сообщает корреспондент Report из Турции, Мамедов вместе азербайджанской делегацией ознакомился с современными военно-морскими системами и продукцией оборонной промышленности, представленными на выставке.

    В рамках мероприятия командующий ВМС также встретился с министром оборонной промышленности Азербайджана Вугаром Мустафаевым. Стороны обменялись мнениями о перспективах развития оборонной промышленности Азербайджана, возможностях военно-технического сотрудничества и реализации новых проектов.

    Была подчеркнута важность расширения сотрудничества в целях внедрения современных военных технологий и укрепления потенциала военно-морских сил.

    ВМС Азербайджана Шахин Мамедов Вугар Мустафаев SAHA 2026 Оборонная промышленность
    Фото
    HDQ komandanı "SAHA 2026" sərgisində müasir hərbi dəniz sistemləri ilə tanış olub
    Фото
    Azerbaijani navy chief reviews modern naval systems at SAHA 2026 exhibition

    Последние новости

    20:59

    Ильхам Алиев: Азербайджан всегда был надежным партнером ЕС с точки зрения обеспечения энергобезопасности

    Внутренняя политика
    20:54
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с верховным представителем ЕС

    Внешняя политика
    20:50

    Число погибших при ударах ВС РФ по Запорожью достигло 9 человек

    Другие страны
    20:37
    Фото

    Вугар Мустафаев обсудил расширение оборонного сотрудничества с рядом стран - ОБНОВЛЕНО

    Армия
    20:20

    Трамп надеется на крах экономики Ирана, потому что хочет победить

    Другие страны
    20:11
    Видео

    Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами с выставок Caspian Agro Week и InterFood Azerbaijan

    Внутренняя политика
    20:07

    Зеленский: Пять человек погибли в результате удара по Краматорску

    Другие страны
    19:54

    США уведомили Иран о предстоящей операции в Ормузском проливе

    Другие страны
    19:43

    В Чаде при нападении боевиков погибли 23 военных

    Другие страны
    Лента новостей