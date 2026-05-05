Командующий ВМС Азербайджана ознакомился с новыми военно-морскими технологиями в Стамбуле

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Азербайджана Шахин Мамедов принял участие в 5-й Международной выставке обороны и аэрокосмической промышленности SAHA 2026 в Стамбуле.

Как сообщает корреспондент Report из Турции, Мамедов вместе азербайджанской делегацией ознакомился с современными военно-морскими системами и продукцией оборонной промышленности, представленными на выставке.

В рамках мероприятия командующий ВМС также встретился с министром оборонной промышленности Азербайджана Вугаром Мустафаевым. Стороны обменялись мнениями о перспективах развития оборонной промышленности Азербайджана, возможностях военно-технического сотрудничества и реализации новых проектов.

Была подчеркнута важность расширения сотрудничества в целях внедрения современных военных технологий и укрепления потенциала военно-морских сил.