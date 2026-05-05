Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    "Азеристиликтеджхизат" увеличил производство тепловой энергии на 5%

    Энергетика
    • 05 мая, 2026
    • 15:51
    Азеристиликтеджхизат увеличил производство тепловой энергии на 5%

    В первом квартале текущего года ОАО "Азеристиликтеджхизат" произвело 952 585 Гкал тепловой энергии.

    Как сообщили Report в акционерном обществе, это на 45 358 Гкал (на 5%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Согласно информации, на оптовой основе у Теплоэнергетического центра "Азерэнержи" закуплено 86 395 Гкал тепловой энергии, что на 1 468 Гкал (на 1,7%) меньше, чем годом ранее.

    Несмотря на дополнительное производство 32 910 Гкал энергии и увеличение общего потребления газа, удельный расход газа снизился на 0,7 М³/Гкал в годовом сравнении до 136,4 М³/Гкал, что означает экономию 665 970,2 кубометров природного газа.

    99,9% тепловой энергии произведено с использованием газового топлива, 0,1% - с использованием электроэнергии и дизельного топлива.

    557 Гкал (0,1%) от общего объема производства энергии, пришлось на электрокотельные в городе Шуша.

    Азеристиликтеджхизат
    "Azəristiliktəchizat" istilik enerjisi istehsalını 5 % artırıb

    Последние новости

    20:59

    Ильхам Алиев: Азербайджан всегда был надежным партнером ЕС с точки зрения обеспечения энергобезопасности

    Внутренняя политика
    20:54
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с верховным представителем ЕС

    Внешняя политика
    20:50

    Число погибших при ударах ВС РФ по Запорожью достигло 9 человек

    Другие страны
    20:37
    Фото

    Вугар Мустафаев обсудил расширение оборонного сотрудничества с рядом стран - ОБНОВЛЕНО

    Армия
    20:20

    Трамп надеется на крах экономики Ирана, потому что хочет победить

    Другие страны
    20:11
    Видео

    Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами с выставок Caspian Agro Week и InterFood Azerbaijan

    Внутренняя политика
    20:07

    Зеленский: Пять человек погибли в результате удара по Краматорску

    Другие страны
    19:54

    США уведомили Иран о предстоящей операции в Ормузском проливе

    Другие страны
    19:43

    В Чаде при нападении боевиков погибли 23 военных

    Другие страны
    Лента новостей