"Азеристиликтеджхизат" увеличил производство тепловой энергии на 5%

В первом квартале текущего года ОАО "Азеристиликтеджхизат" произвело 952 585 Гкал тепловой энергии.

Как сообщили Report в акционерном обществе, это на 45 358 Гкал (на 5%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно информации, на оптовой основе у Теплоэнергетического центра "Азерэнержи" закуплено 86 395 Гкал тепловой энергии, что на 1 468 Гкал (на 1,7%) меньше, чем годом ранее.

Несмотря на дополнительное производство 32 910 Гкал энергии и увеличение общего потребления газа, удельный расход газа снизился на 0,7 М³/Гкал в годовом сравнении до 136,4 М³/Гкал, что означает экономию 665 970,2 кубометров природного газа.

99,9% тепловой энергии произведено с использованием газового топлива, 0,1% - с использованием электроэнергии и дизельного топлива.

557 Гкал (0,1%) от общего объема производства энергии, пришлось на электрокотельные в городе Шуша.