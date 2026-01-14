İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    14 yanvar, 2026
    • 15:48
    Dövlət Xidməti: Sosial şəbəkələrdə ünvanlı yardım verilməsinə dair saxta məlumatlar yayılır

    Son günlərdə fişinq xarakterli müxtəlif saxta domenlər yaradılaraq sosial şəbəkələr və messengerlər vasitəsilə əhali arasında dövlət tərəfindən ünvanlı sosial yardımların verilməsi ilə bağlı dezinformasiya yayılmaqdadır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti (XRİTDX) məlumat yayıb.

    Bildirilir ki, xüsusilə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin və tabeliyində fəaliyyət göstərən İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinə məxsus "myGov" portalının adından istifadə olunmaqla saxtalaşdırılmış saytlar yaradılaraq vətəndaşların fərdi məlumatlarının ələ keçirilməsi hədəflənir. Sözügedən saxta saytlar vasitəsilə kimlik məlumatlarının, istifadəçi hesablarının və bank kartları kimi mühüm məlumatların ələ keçirilməsinə cəhd edilir.

    XRİTDX-nin Kompüter İnsidentlərinə Qarşı Mübarizə Mərkəzi bu kimi saxta domenlərin bir neçəsini müəyyən edərək müvafiq qurumlarla birgə ölkə üzrə bloklanmasını təmin edib. Eyni zamanda, həmin saxta domenlər Mərkəzin "Blacklist.gov.az" - vətəndaşların saxta domenlərdən qorunması platforması vasitəsilə də ictimaiyyətə təqdim olunub.

    Dövlət Xidməti vətəndaşlara saxta domenlər aşkar etdikdə bu barədə məlumatı Blacklist.gov.az platformasına əlavə etmələrini, saxta saytlardan qorunmaq məqsədilə öz brauzerlərində platformanın müvafiq genişlənməsindən istifadə etmələrini, eləcə də şübhəli sayt və keçidlərə qarşı diqqətli olmalarını tövsiyə edir.

