В Сумгайыте при пожаре в доме мать и дочь отравились дымом

В Сумгайыте два человека пострадали в результате пожара в двухэтажном частном жилом доме.

Как сообщает местное бюро Report, происшествие зафиксировано в жилом массиве "Хазар баглары".

По предварительным данным, пожар в жилом доме быстро распространился. На место были направлены силы и техника Государственной службы пожарной охраны МЧС. Возгорание было оперативно ликвидировано, распространение огня на соседние строения удалось предотвратить.

Находившиеся во время происшествия в доме мать и дочь отравились дымом и были госпитализированы.

По факту проводится расследование.