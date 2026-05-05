В Сумгайыте при пожаре в доме мать и дочь отравились дымом
Происшествия
- 05 мая, 2026
- 15:40
В Сумгайыте два человека пострадали в результате пожара в двухэтажном частном жилом доме.
Как сообщает местное бюро Report, происшествие зафиксировано в жилом массиве "Хазар баглары".
По предварительным данным, пожар в жилом доме быстро распространился. На место были направлены силы и техника Государственной службы пожарной охраны МЧС. Возгорание было оперативно ликвидировано, распространение огня на соседние строения удалось предотвратить.
Находившиеся во время происшествия в доме мать и дочь отравились дымом и были госпитализированы.
По факту проводится расследование.
