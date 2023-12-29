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Google заплатит $5 млрд за тайную слежку за пользователями

Google заплатит $5 млрд за тайную слежку за пользователями Американская компания Google достигла предварительного урегулирования по иску на сумму не менее $5 млрд о тайном сборе данных пользователей браузера Google Chrome.
ИКТ
29 декабря 2023 г. 04:43
Google заплатит $5 млрд за тайную слежку за пользователями

Американская компания Google достигла предварительного урегулирования по иску на сумму не менее $5 млрд о тайном сборе данных пользователей браузера Google Chrome.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на адвокатов истцов и ответчика.

Условия урегулирования не разглашаются, но юристы заявили, что в Google согласились на обязательный список требований. Его представят на одобрение суда к 24 февраля 2024 года.

Согласно жалобе истцов, приложения Google позволяли компании отслеживать активность пользователей даже в тех случаях, когда они переводили браузер Google Chrome в приватный режим просмотра "инкогнито". Таким образом предприятие могло получать сведения о друзьях, хобби, любимых блюдах, потребительских привычках и "потенциально смущающих вещах", которые люди ищут в интернете.

Иск против Google был подан в 2020 году в американском штате Калифорния. Он охватывает "миллионы" пользователей сервисов компании и требует возмещения ущерба в размере не менее $5 тыс. на каждого пострадавшего за нарушения федеральных законов о прослушивании телефонных разговоров и законов Калифорнии о приватности.

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