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Google внедрит комбинированный поиск по изображениям и тексту

Google внедрит комбинированный поиск по изображениям и тексту Американская Google вводит новые поисковые функции на основе искусственного интеллекта (ИИ), в частности, комбинированный поиск по изображениям и текстовым запросам.
ИКТ
30 сентября 2021 г. 00:23
Google внедрит комбинированный поиск по изображениям и тексту

Американская Google вводит новые поисковые функции на основе искусственного интеллекта (ИИ), в частности, комбинированный поиск по изображениям и текстовым запросам.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в пресс-релизе компании.

"В ближайшие месяцы мы представим новый способ визуального поиска с возможностью задавать вопросы о том, что вы видите", - указано в сообщении.

Таким образом, просматривая какие-либо изображения, пользователи могут нажать иконку "Объектив" и ввести запрос, чтобы найти похожие изображения в других категориях. Google отмечает, что это поможет с поиском определенных товаров в большем количестве магазинов.

Также Google вводит систему, которая будет ранжировать информацию по степени ее достоверности и надежности. Пользователям будет доступна дополнительная информация об источниках, теме, а также отзывы о вебсайте с других страниц.

Кроме того, ИИ позволит пользователям с помощью карт получить доступ к информации, связанной с экологической обстановкой в локации. В частности, в октябре будет доступна функция, которая показывает большинство крупных пожаров.

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