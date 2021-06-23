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Google установил на Android-смартфоны неудаляемое приложение для слежки

Google установил на Android-смартфоны неудаляемое приложение для слежки Эта программа отслеживает контакты с больными коронавирусом
ИКТ
23 июня 2021 г. 11:11
Google установил на Android-смартфоны неудаляемое приложение для слежки

Американская корпорация Google устанавливает на телефоны пользователей программу MassNotify, которую невозможно удалить.

Как передает Report, об этом пишет The Verge.

Эта программа отслеживает контакты с больными коронавирусом. Делает это приложение без разрешения и уведомлений. Сама же программа скрывается под совершенно другим названием, это мешает ее поиску и удалению из системы.

Google ставит MassNotify в принудительном порядке на Android-смартфоны: эта утилита нужна для предупреждения владельцев телефонов о том, что они могли заразиться коронавирусом из-за находящегося рядом с ними инфицированного.

Издание поясняет, что изначально MassNotify создавали для жителей штата Массачусетс (США), но сейчас Google устанавливает его без согласия пользователей и в фоновом режиме.

Издание особо подчеркивает: после попадания в память телефона удалить MassNotify стандартными средствами программного обеспечения Android невозможно.

Также сообщается, что программы нет в списке установленных утилит ни в самом смартфоне, ни в магазине Google Play.

Отмечается, что запустить приложение и увидеть интерфейс пользователи не могут, так как программа работает в фоне.

MassNotify запустили в середине июня 2021 года и началось его распространение в Массачусетсе. Пользователи сразу стали жаловаться: оно устанавливается без каких-либо уведомлений, в том числе и на телефоны несовершеннолетних.

Google утверждает: наличие MassNotify в перечне установленных на смартфон приложений еще не говорит о том, что программа включена и работает. По словам представителей компании, это значит, что она теперь просто встроена в систему.

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Версия на английском языке COVID-19 exposure notification app auto-installed on Android phones

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