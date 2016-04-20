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    Google грозит штраф в 7,4 млрд. долларов

    Еврокомиссия направила компании Google официальное обвинение в злоупотреблении доминирующим положением на рынке

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Европейская комиссия (ЕК) направила компании Google и ее "материнской" корпорации Alphabet официальное обвинение в злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных операционных систем (ОС). 

    Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Европейской комиссии. 

    "Уведомление о претензиях" (Statement of objections) ЕК в адрес Google стало продолжением трехлетнего антимонопольного разбирательства в отношении компании и вторым фактом нарушения Google европейских законов, отметила на пресс-конференции еврокомиссар по антимонопольной политике Маргрет Вестагер.

    За нарушение европейского антимонопольного законодательства компании грозит штраф объемом до 7,4 млрд. долларов США. 

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