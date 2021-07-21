Глава NASA заявил, что США ведут гонку в космосе с Китаем

Соединенные Штаты ведут космическую гонку с Китаем, однако поддерживают партнерство с Россией.

Соединенные Штаты ведут космическую гонку с Китаем, однако поддерживают партнерство с Россией.

Как передает Report, об этом заявил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон во время беседы, организованной газетой The Washington Post .

По его словам, взаимодействие в космосе с СССР, а затем с Россией началось с программы "Союз - Аполлон" в 1975 году, несмотря на то, что две страны в тот момент находились в состоянии холодной войны. "Вплоть до сегодняшнего дня у нас сохраняется это сотрудничество", - отметил Нельсон.

"Посмотрите, какой это контраст с Китаем", - сказал Нельсон. По его утверждению, "космическая программа Китая - это также и военная космическая программа". "Я думаю, что мы находимся в состоянии космической гонки с Китаем. Они агрессивны, они хороши в этом, но я бы хотел, чтобы они сделали то, что в свое время сделал Советский Союз в плане гражданской космической программы, я бы хотел, чтобы они сотрудничали с США и были прозрачны", - добавил глава NASA.