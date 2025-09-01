Фариз Исмаилзаде: Проведение финала конкурса ICPC в Азербайджане способствует укреплению имиджа страны

    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    ИКТ
    • 01 сентября, 2025
    • 18:52
    Проведение мирового финала 49-го Международного межуниверситетского конкурса по программированию ICPC в Азербайджане внесет вклад в укрепление имиджа страны.

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде.

    По его словам, проведение финала данного конкурса в Азербайджане также поддержит развитие IT-технологий, компьютерных наук и в целом этой индустрии в Азербайджане:

    "Этот конкурс внесет вклад в воспитание и образование молодого поколения программистов в Азербайджане. Хотел бы отметить, что за ходом этого соревнования наблюдают крупные компании Google, Microsoft, OpenAI и другие. Они нанимают местных учеников, студентов, и таким образом, связи этих компаний с Азербайджаном также укрепятся".

    Проректор отметил, что ожидания относительно азербайджанских команд высоки: "Но также нужно учитывать, что среди прошлогодних победителей есть университеты Сингапура, Пекина, Гонконга. То есть здесь имеется очень большая конкуренция. Будем надеяться, что наша команда тоже покажет хорошие результаты".

