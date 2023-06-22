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Фарид Ахмедов: В Азербайджане разрабатывается новый закон об охране персональных данных

Фарид Ахмедов: В Азербайджане разрабатывается новый закон об охране персональных данных В Азербайджане в рамках стратегии управления данными разрабатывается новый законопроект.
ИКТ
22 июня 2023 г. 14:36
Фарид Ахмедов: В Азербайджане разрабатывается новый закон об охране персональных данных

В Азербайджане в рамках стратегии управления данными разрабатывается новый законопроект.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра цифрового развития и транспорта Фарид Ахмедов сказал на панели "Перейди на новую страницу" в рамках Саммита человеческих ресурсов в Баку.

Он сказал, что в настоящее время ведутся согласования в связи с новым законопроектом: "Если этот проект будет направлен на утверждение в парламент, значит, мы примем новый закон о защите персональных данных".

Замминистра отметил, что в рамках стратегии управления данными определяется особенная роль персональных данных: "Мы хотим, чтобы стратегия была принята на государственном уровне. В этой стратегии будут отражены все подходы. В настоящее время в госструктурах проводятся масштабные исследования и оценивания в связи с данными, ситуация неоднозначная".

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Версия на азербайджанском языке Fərid Əhmədov: "Azərbaycanda fərdi məlumatların qorunması ilə bağlı yeni qanun hazırlanır"

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