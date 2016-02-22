Facebook начнет работу по проекту создания "виртуальной реальности"

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Компания Facebook сообщила о начале работы нового отдела, который займется реализацией проекта по разработке "виртуальной реальности" (VR) для социальных сетей. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении на сайте компании.

"Мы собрали команду, которая будет сфокусирована на работе по изучению будущего социального взаимодействия в виртуальной реальности (VR). Эта команда займется исследованием того, как пользователи смогут вступать в контакт и делиться данными, используя как сегодняшние технологии VR, так и возможные долгосрочные перспективы VR как платформы с растущей важностью", — говорится в заявлении компании.

Поясняется, что "виртуальная реальность" (VR) это уже нечто, что можно потрогать и почувствовать, благодаря технологии компании Samsung, которой является платформа Gear VR - "шлем виртуальной реальности".

"В будущем "виртуальная реальность" (VR) позволит использовать еще больше типов связи, к примеру, создать возможности для друзей, живущих в разных частях мира, проводить вместе время и чувствовать, будто они действительно находятся рядом", - заявляют в Facebook.