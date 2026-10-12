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    Камбоджа приглашает азербайджанский бизнес на рынки Юго-Восточной Азии

    Бизнес
    • 12 октября, 2026
    • 15:23
    Камбоджа приглашает азербайджанский бизнес на рынки Юго-Восточной Азии

    Камбоджа призывает азербайджанские компании к активному выходу на рынки Юго-Восточной Азии.

    Как передает Report, об этом заявил президент Торговой палаты Камбоджи и председатель Деловой консультативной панели АСЕАН Ниак Окнха Кит Менг (Neak Oknha Kith Meng) в рамках Азербайджано-камбоджийского бизнес-форума.

    Он подчеркнул, что видит значительный нераскрытый потенциал у азербайджанских предприятий, которые нацелены на расширение глобального присутствия, диверсификацию своих активов и освоение новых рынков сбыта.

    Глава Торговой палаты указал на то, что экономическое и торговое пространство между двумя государствами содержит значительные перспективы, которые пока остаются неосвоенными.

    "Хотя показатели двусторонней торговли на данный момент невелики, экономическая взаимодополняемость Азербайджана и Камбоджи является очевидной и весьма весомой. Азербайджан продолжает утверждаться в роли крупного энергетического и промышленного центра, тогда как Камбоджа движется к статусу динамичного производителя сельскохозяйственной продукции и торговых ворот в Юго-Восточную Азию. В этих условиях возможности для взаимовыгодного партнерства между нашими государствами достигли беспрецедентного уровня", - заявил Н.Кит Менг.

    В этой связи глава Торговой палаты обратился к государственным структурам и частному сектору Азербайджана с предложением проработать перспективы взаимодействия по четырем стратегическим направлениям: агропромышленный комплекс и укрепление продовольственной безопасности, энергетическая инфраструктура и повышение устойчивости энергоснабжения Камбоджи, промышленная инфраструктура и реализация совместных инициатив в области энергетического перехода, внедрение передовых инфраструктурных решений.

    Ниак Окнха Кит Менг Торговая палата Камбоджи
    Kamboca Azərbaycan biznesini Cənub-Şərqi Asiya bazarlarına dəvət edir
    Cambodia invites Azerbaijani companies to explore Southeast Asian markets
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