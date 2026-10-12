Камбоджа приглашает азербайджанский бизнес на рынки Юго-Восточной Азии

Камбоджа призывает азербайджанские компании к активному выходу на рынки Юго-Восточной Азии.

Как передает Report, об этом заявил президент Торговой палаты Камбоджи и председатель Деловой консультативной панели АСЕАН Ниак Окнха Кит Менг (Neak Oknha Kith Meng) в рамках Азербайджано-камбоджийского бизнес-форума.

Он подчеркнул, что видит значительный нераскрытый потенциал у азербайджанских предприятий, которые нацелены на расширение глобального присутствия, диверсификацию своих активов и освоение новых рынков сбыта.

Глава Торговой палаты указал на то, что экономическое и торговое пространство между двумя государствами содержит значительные перспективы, которые пока остаются неосвоенными.

"Хотя показатели двусторонней торговли на данный момент невелики, экономическая взаимодополняемость Азербайджана и Камбоджи является очевидной и весьма весомой. Азербайджан продолжает утверждаться в роли крупного энергетического и промышленного центра, тогда как Камбоджа движется к статусу динамичного производителя сельскохозяйственной продукции и торговых ворот в Юго-Восточную Азию. В этих условиях возможности для взаимовыгодного партнерства между нашими государствами достигли беспрецедентного уровня", - заявил Н.Кит Менг.

В этой связи глава Торговой палаты обратился к государственным структурам и частному сектору Азербайджана с предложением проработать перспективы взаимодействия по четырем стратегическим направлениям: агропромышленный комплекс и укрепление продовольственной безопасности, энергетическая инфраструктура и повышение устойчивости энергоснабжения Камбоджи, промышленная инфраструктура и реализация совместных инициатив в области энергетического перехода, внедрение передовых инфраструктурных решений.