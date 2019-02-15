Facebook может быть оштрафован на миллиарды долларов за утечку данных

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Федеральная торговая комиссия (FTC) США и компания Facebook ведут переговоры о согласовании многомиллиардного штрафа за утечку личных данных пользователей социальной сети.

Как передает Report, об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на два осведомленных источника.

Как сообщает издание, стороны пока обсуждают точную сумму, однако если переговоры не увенчаются успехом, торговая комиссия может передать дело в суд.

Данный штраф может стать самым большим, который когда-либо налагала FTC на технологическую компанию. Согласно информации издания, ранее сумма крупнейшего штрафа, который выплатила компания Google в 2012 году, составила 22,5 миллиона долларов.

Как сообщает издание, Facebook подтвердил участие в переговорах, но отказался от дальнейших комментариев. FTC также отказалась дать какие-либо комментарии.