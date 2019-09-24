Facebook купит стартап с технологией управления компьютером силой мысли

Американская компания Facebook приобретет стартап CTRL-Labs, который разрабатывает технологию управления компьютером с помощью силы мысли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя компании.

"Facebook надеется использовать инновации CTRL-Labs для разработки собственных технологий дополненной и виртуальной реальности в течение последующих лет, а также для принципиального улучшения возможностей пользователей", - заявила представитель технологического гиганта.

Как отмечает Bloomberg со ссылкой на источники, стоимость сделки может составлять от 500 млн до 1 млрд долларов.

CTRL-Labs разрабатывает гаджет в виде браслета, который крепится к запястью пользователя и считывает активность его нейронов. Таким образом технология передает компьютеру данные о требуемых командах, которые пользователь сформулировал в своих мыслях