Facebook добавит функцию видео- и аудиозвонков в основное приложение

Социальная сеть Facebook приступила к тестированию функции, которая даст пользователям возможность совершать видео- и аудиозвонки через основное приложение.

Социальная сеть Facebook приступила к тестированию функции, которая даст пользователям возможность совершать видео- и аудиозвонки через основное приложение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

Ранее пользователи могли отправлять сообщения в соцсети с мобильного телефона только при помощи отдельного приложения Messenger. Новая функция, как отметил представитель компании, уменьшит необходимость переключаться между основным приложением и Messenger.

Некоторые пользователи смогут воспользоваться данной функцией начиная с понедельника. Информация о том, в каких странах, кроме США, будет доступен эксперимент, не приводится.