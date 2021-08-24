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Facebook добавит функцию видео- и аудиозвонков в основное приложение

Facebook добавит функцию видео- и аудиозвонков в основное приложение Социальная сеть Facebook приступила к тестированию функции, которая даст пользователям возможность совершать видео- и аудиозвонки через основное приложение.
ИКТ
24 августа 2021 г. 04:46
Facebook добавит функцию видео- и аудиозвонков в основное приложение

Социальная сеть Facebook приступила к тестированию функции, которая даст пользователям возможность совершать видео- и аудиозвонки через основное приложение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

Ранее пользователи могли отправлять сообщения в соцсети с мобильного телефона только при помощи отдельного приложения Messenger. Новая функция, как отметил представитель компании, уменьшит необходимость переключаться между основным приложением и Messenger.

Некоторые пользователи смогут воспользоваться данной функцией начиная с понедельника. Информация о том, в каких странах, кроме США, будет доступен эксперимент, не приводится.

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