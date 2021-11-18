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Европарламент собирается ужесточить регулирование для технологических корпораций

Европарламент собирается ужесточить регулирование для технологических корпораций Основные партии Европарламента достигли соглашения по ужесточению регулирования в отношении крупных технологических корпораций, в частности в закон о цифровых рынках, цель которого — бороться с монополизмом в данной сфере.
ИКТ
18 ноября 2021 г. 13:38
Европарламент собирается ужесточить регулирование для технологических корпораций

Основные партии Европарламента достигли соглашения по ужесточению регулирования в отношении крупных технологических корпораций, в частности в закон о цифровых рынках, цель которого — бороться с монополизмом в данной сфере.

Как передает Report со ссылкой на Financial Times, этот закон будет применяться к компаниям с капитализацией более 80 млрд евро, которые при этом предоставляют как минимум один интернет-сервис, например, поиск в интернете. Этот закон затронет такие крупные корпорации, как Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, Booking, Alibaba.

В числе новых мер — запрет платформам давать преференции собственным товарам и услугам на своей площадке, мешать пользователям удалять любые предустановленные программы или приложения, а также обязанность давать третьим сторонам право участия в услугах компании-"контролера" и предоставить бизнес-клиентам доступ к данным на этой платформе, связанных с их бизнесом.

Как утверждает газета, соглашение между крупнейшими партиями делает возможным голосование в Европарламенте по этому закону уже на следующей неделе.

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