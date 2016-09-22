Ericsson планирует закрыть производство в Швеции

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Компания Ericsson планирует полностью закрыть производство в Швеции и сократить 3 тысяч человек, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Закрытие производства в городах Кумла и Бурос положит конец 140-летней эпохе разработки телеком-оборудования от Ericsson в Швеции.

В настоящее время компания насчитывает около 120 тысяч сотрудников по всему миру, в том числе 17 тысяч в Швеции. В развитых странах Ericsson наблюдает снижение спроса на свои услуги, так как передовые сети уже построены.