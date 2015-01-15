Эксперты: Дополнительная секунда во времени может создать серьезные проблемы в интернете

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Международная служба вращения Земли (International Earth Rotation and Reference System Service - IERS) приняло решение о добавлении дополнительной секунды в 23:59:59 30 июня 2015 года.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство связи и высоких технологий, это новшество может стать причиной перерыва в работе ряда сайтов, дополнительных и операционных систем.

Дополнительная секунда уже была добавлена в 2012 году. Это создало серьезные проблемы в работе ряда служб и интернет-сайтов, в том числе сетей Reddit и Linkedln, а также привело к перерыву в работе диспетчерских служб и сервисов по продаже авиабилетов в аэропортах.

Не исключено, что в этом году эти события повторятся. Социальные сети, заказы билетов и другие сервисы могут приостановить работу. Кроме того, эксперты не исключают проблемы в работе серверов MySQL, платформ Java, Linux и др. Они пришли к такому выводу по причине того, что для этих систем не рассчитывалось дополнительное время.

Отметим, что секунда координации - это дополнительная секунда, добавляемая к всемирному координированному времени для согласования его со средним солнечным временем UT1.