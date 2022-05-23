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Эксперт: Проведение TEKNOFEST Azerbaijan значимо в плане интеллектуальных инвестиций

Эксперт: Проведение TEKNOFEST Azerbaijan значимо в плане интеллектуальных инвестиций "Аэрокосмический и технологический фестиваль TEKNOFEST Azerbaijan, который пройдет в Баку 26-29 мая, является важным шагом в плане интеллектуальных инвестиций".
ИКТ
23 мая 2022 г. 16:59
Эксперт: Проведение TEKNOFEST Azerbaijan значимо в плане интеллектуальных инвестиций

"Аэрокосмический и технологический фестиваль TEKNOFEST Azerbaijan, который пройдет в Баку 26-29 мая, является важным шагом в плане интеллектуальных инвестиций".

Об этом Report сказал эксперт в области ИКТ Эльвин Аббасов, комментируя важность мероприятия.

"Отрадно, что TEKNOFESFT впервые будет проведен за пределами Турции - в Азербайджане. Известно, что доход от информационных технологий (ИТ) является самым большим в мире.

В нашей стране уже несколько лет большое значение придается сфере информационных технологий, и предпринимаются усилия по созданию инновационной экосистемы.

От таких темпов развития выиграют граждане, предприниматели и наше государство. Известно, что создание национальных ресурсов очень важно для национализации инвестиций. По этой причине важно, что в нашей стране проходят такие мероприятия, как TEKNOFEST. Демонстрация современных технологий и активное участие местных стартапов и экспертов в этом мероприятии не может не радовать.

Одним из важных аспектов TEKNOFEST Azerbaijan является то, что молодые люди с инновационными идеями смогут найти выход на местных и зарубежных инвесторов. Такие конкурсы, как SMART Karabakh Hackathon создадут уникальные условия для местных и иностранных экспертов, чтобы внести свой вклад в концепции "умного города" и "умного села", которые будут созданы на освобожденных территориях", - сказал Э.Аббасов.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “TEKNOFEST Azərbaycan” intellektual sərmayə üçün böyük addımdır”

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