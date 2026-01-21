Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Dell Technologies будет участвовать в создании суперкомпьютерного центра в Азербайджане

    ИКТ
    • 21 января, 2026
    • 12:27
    Dell Technologies будет участвовать в создании суперкомпьютерного центра в Азербайджане

    IT-компания Dell Technologies будет участвовать в создании суперкомпьютерного центра в Азербайджане.

    Как сообщает корреспондент Report, об этом говорилось на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева в Давосе с президентом одной из ведущих мировых IT-компаний – Dell Technologies по Европе, Ближнему Востоку и Африке Адрианом Макдональдом.

    На встрече также состоялся обмен мнениями о применении ресурсов Dell Technologies в области искусственного интеллекта и принятия решений.

    Dell Technologies Ильхам Алиев Адриан Макдональд Всемирный экономический форум (WEF) - 2026
    Azərbaycanda super kompüter mərkəzinin yaradılmasında "Dell Technologies" iştirak edəcək

    Последние новости

    12:40
    Фото

    Ильхам Алиев принял делегацию в связи с "Премией Заида за человеческое братство"

    Внутренняя политика
    12:34
    Фото
    Видео

    К месту пожара на объекте в Дярнягюле привлечены сотрудники полиции - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    12:33

    В Азербайджане в 2025 году 7 телеканалам было сделано предупреждение

    Медиа
    12:29

    Водитель Range Rover арестован за опасное вождение

    Происшествия
    12:27

    Dell Technologies будет участвовать в создании суперкомпьютерного центра в Азербайджане

    ИКТ
    12:25

    Опрос: Свыше 80% казахстанцев выразили доверие Токаеву

    В регионе
    12:14
    Фото

    Ильхам Алиев встретился в Давосе с представителем компании Dell Technologies

    Внешняя политика
    12:04

    В Милли Меджлисе инициированы общественные слушания по минной безопасности

    Милли Меджлис
    12:02

    Эстония рассматривает крупнейшую закупку ПВО в своей истории

    Другие страны
    Лента новостей