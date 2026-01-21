Dell Technologies будет участвовать в создании суперкомпьютерного центра в Азербайджане
ИКТ
- 21 января, 2026
- 12:27
IT-компания Dell Technologies будет участвовать в создании суперкомпьютерного центра в Азербайджане.
Как сообщает корреспондент Report, об этом говорилось на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева в Давосе с президентом одной из ведущих мировых IT-компаний – Dell Technologies по Европе, Ближнему Востоку и Африке Адрианом Макдональдом.
На встрече также состоялся обмен мнениями о применении ресурсов Dell Technologies в области искусственного интеллекта и принятия решений.
