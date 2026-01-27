Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Арне Слот отметил, что в составе "Карабаха" есть сильные нападающие

    Футбол
    • 27 января, 2026
    • 20:52
    "Карабах" показал хорошие результаты в матчах с сильными соперниками в этом сезоне.

    Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер английского "Ливерпуля" Арне Слот.

    Говоря о предстоящем домашнем матче VIII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между двумя командами, он отметил:

    "В составе соперника есть быстрые футболисты, которые уверенно обращаются с мячом. "Карабах" показал хорошие результаты в матчах с сильными соперниками в этом сезоне. Он не легкий соперник. "Карабах" в этом сезоне в матче Лиги чемпионов даже добился ничьи против "Челси" (2:2). Это показывает, что в самом престижном клубном турнире континента нет слабых команд. Все команды, с которыми мы встречались в Лиге чемпионов в текущем сезоне, были сильными".

    Отметим, что матч "Ливерпуль" - "Карабах" состоится в ночь с 28 на 29 января. Встреча начнется в 00:00 по бакинскому времени.

