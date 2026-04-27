ChatGPT на вступительных экзаменах в японские ВУЗы превзошел лучших абитурентов

На вступительных экзаменах в Токийский и Киотский университеты ChatGPT показал более высокие результаты, чем лучшие абитуриенты.

Во время тестирования, проведенного с использованием модели ChatGPT 5.2 Thinking от OpenAI, система сдавала реальные экзамены этих университетов. Задания подавались в виде изображений.

Наиболее заметный результат был достигнут на медицинском направлении Токийского университета, где ChatGPT набрал на 50 баллов больше, чем лучший абитуриент. Также ИИ получил максимальный балл по математике.

В целом ИИ показал сильные результаты в естественных науках: 503 балла из 550, что выше максимального результата поступивших (453). В гуманитарном блоке результат составил 452 из 550, что также выше проходных значений.

При этом показатели были неравномерными: по английскому языку система набрала около 90%, тогда как задания с развернутыми ответами, например по всемирной истории, были выполнены значительно хуже - примерно на 25%.

На экзаменах Kyoto University ChatGPT также превзошел лучших абитуриентов: 771 балл на юридическом факультете (при максимальном проходном 734) и 1176 баллов на медицинском (против 1098 у лидера).

Примечательно, что еще в 2024 году модель ChatGPT 4 не смогла даже преодолеть минимальный проходной порог на экзаменах Токийского университета. Уже в следующем году более новая модель впервые справилась с этой задачей.