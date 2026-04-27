    ChatGPT на вступительных экзаменах в японские ВУЗы превзошел лучших абитурентов

    • 27 апреля, 2026
    • 12:19
    ChatGPT на вступительных экзаменах в японские ВУЗы превзошел лучших абитурентов

    На вступительных экзаменах в Токийский и Киотский университеты ChatGPT показал более высокие результаты, чем лучшие абитуриенты.

    Как передает Report со ссылкой на Kyodo, об этом сообщает компания LifePrompt Inc.

    Во время тестирования, проведенного с использованием модели ChatGPT 5.2 Thinking от OpenAI, система сдавала реальные экзамены этих университетов. Задания подавались в виде изображений.

    Наиболее заметный результат был достигнут на медицинском направлении Токийского университета, где ChatGPT набрал на 50 баллов больше, чем лучший абитуриент. Также ИИ получил максимальный балл по математике.

    В целом ИИ показал сильные результаты в естественных науках: 503 балла из 550, что выше максимального результата поступивших (453). В гуманитарном блоке результат составил 452 из 550, что также выше проходных значений.

    При этом показатели были неравномерными: по английскому языку система набрала около 90%, тогда как задания с развернутыми ответами, например по всемирной истории, были выполнены значительно хуже - примерно на 25%.

    На экзаменах Kyoto University ChatGPT также превзошел лучших абитуриентов: 771 балл на юридическом факультете (при максимальном проходном 734) и 1176 баллов на медицинском (против 1098 у лидера).

    Примечательно, что еще в 2024 году модель ChatGPT 4 не смогла даже преодолеть минимальный проходной порог на экзаменах Токийского университета. Уже в следующем году более новая модель впервые справилась с этой задачей.

    Последние новости

    13:08

    Ицхак Герцог прибыл в Казахстан

    В регионе
    13:07

    Ильхам Алиев: Азербайджан и Чехия - очень надежные партнеры в энергетическом секторе

    Внешняя политика
    13:03

    Милли Меджлис одобрил оплату обучения детей погибших саперов за счет государства

    Милли Меджлис
    13:00

    Ильхам Алиев: У нас очень активный политический диалог с Чехией

    Внутренняя политика
    12:58

    Испания призвала туристов заранее приобрести авиабилеты из-за ожиданий роста цен

    Другие страны
    12:57
    Фото

    Ильхам Алиев и Андрей Бабиш выступили с заявлениями для прессы

    Внешняя политика
    12:56

    Норвегия и Украина договорились о совместном выпуске дронов mid-strike

    Другие страны
    12:54

    Айдын Мирзазаде: WUF13 усилит интерес инвесторов к Азербайджану

    Бизнес
    12:50

    В Азербайджане ужесточили наказания, связанные с террористической деятельностью

    Милли Меджлис
    Лента новостей