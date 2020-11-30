Британия запретит установку оборудования Huawei в сетях 5G

Правительство объявило о выделении 250 млн фунтов стерлингов на поиск других поставщиков оборудования для сетей 5G

Правительство Великобритании решило, что местные операторы связи должны будут прекратить устанавливать оборудование Huawei для 5G-сетей с сентября 2021 года.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters .

Еще летом власти Британии объявили о запрете на использование оборудования китайской компании Huawei при строительстве национальных сетей мобильной связи пятого поколения (5G). Тогда в заявлении британского Министерства по делам цифровой и медиаиндустрии, культуры и спорта говорилось, что покупка британскими компаниями нового 5G-оборудования от Huawei будет запрещена после 31 декабря 2020 года. К концу 2027 года все оборудование Huawei должно быть изъято из британских сетей 5G. Сегодня же была раскрыта последняя недостающая дата в плане по отказу от оборудования китайского производителя.

«Я устанавливаю четкий путь для полного удаления поставщиков с высоким риском из наших сетей 5G,— заявил министр цифровых технологий Оливер Дауден.— Это будет сделано с помощью новых и беспрецедентных полномочий по выявлению и запрету телекоммуникационного оборудования, которое представляет угрозу нашей национальной безопасности».

Кроме того, правительство объявило о выделении 250 млн фунтов стерлингов на поиск и развитие сотрудничества с другими поставщиками оборудования для сетей 5G. В рамках этой программы, в частности, упоминается сотрудничество с японской компанией NEC.