“Бактелеком” предоставляет мультимедийные услуги жителям нового жилого массива

Завершено строительство оптической сети в Сураханском районе столицы

Подведомственное Министерству транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана ООО "Бакинская телефонная связь" (Baktelecom) в связи с началом нового учебного года ускорило оказание услуг связи в квартиры и частные дома. Наряду с новыми и старыми постройками, в частных домах продолжается реализация проекта "Оптика до дома".

Как сообщили Report в министерстве, завершено строительство оптической сети в Сураханском районе столицы, в новом жилом массиве острова Гум Говсанской дороги. Около 100 семей, обеспеченных бесплатным интернет-оборудованием, начали пользоваться высококачественными мультимедийными услугами.

В то же время возможность пользоваться услугами телефона, Интернета и телевидения по одной оптической линии вызвала интерес у жителей. Таким образом, у них есть возможность подключиться к пакету "1 линия - 3 услуги" на выгодных условиях.

На следующем этапе планируется построить новую коммуникационную инфраструктуру связи в жилых массивах частных домов в Низаминском, Хатаинском, Сабунчинском и Хазарском районах.

Стоит отметить, что проект "Оптика для дома" реализуется на основе технологии GPON (Gigabyte Passive Optical Network), которая соответствует современным стандартам. Эта технология предоставляет пользователям широкополосное подключение к Интернету и высокое качество обслуживания.