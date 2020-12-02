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Baktelecom сдал в пользование в заповеднике "Ичеришехер" современную оптическую сеть

Baktelecom сдал в пользование в заповеднике "Ичеришехер" современную оптическую сеть ООО "Бакинская телефонная связь" (Baktelecom) Министерства транспорта, связи и высоких технологий завершило строительство оптической сети в Государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер".
ИКТ
2 декабря 2020 г. 16:26
Baktelecom сдал в пользование в заповеднике Ичеришехер современную оптическую сеть

ООО "Бакинская телефонная связь" (Baktelecom) Министерства транспорта, связи и высоких технологий завершило строительство оптической сети в Государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства, в рамках проекта "Оптика в дом" Azeurotel, являющийся телекоммуникационным оператором Baktelecom, обеспечил прокладку в заповеднике волоконно-оптической линии протяженностью 15 км.

Около 1500 квартир в заповеднике "Ичеришехер" обеспечены мультимедийными услугами и услугами телефонии посредством одной оптической линии. Как и в других местах, где реализуется проект "Оптика в дом", здесь интернет-оборудование, поддерживающее услугу, также было предоставлено пользователям бесплатно.

Отметим, что работы осуществляются на основе технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network – гигабитная пассивная оптическая сеть), являющейся самым современным интернет-соединением. Эта технология гарантирует стабильную скорость и позволяет использовать один кабель для подключения сразу нескольких услуг связи.

Следует отметить, что Baktelecom в настоящее время осуществляет работы по строительству оптической сети в старых и новых зданиях, а также жилых массивах, состоящих из частных домов, в столице и прилегающих территориях.

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Версия на азербайджанском языке “Baktelecom” “İçərişəhər” qoruğunu optik internetlə təmin edib

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