​Bakcell ввел новшество для абонентов Klass

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи Азербайджана – компания Bakcell предоставляет новую возможность, благодаря которой неиспользованная часть минут, SMS и интернет-трафика, ежемесячно предоставляемых абонентам в рамках тарифа Klass, будет сохраняться для использования в следующем месяце.

Как сообщает Report со ссылкой на Bakcell, неиспользованные в течение месяца минуты (для звонков внутри страны), SMS и интернет-трафик будут добавляться к пакету следующего месяца при условии, что абонент Klass вовремя оплатил абонентскую плату.

Подключение к любому из тарифов Klass осуществляется бесплатно. Более подробную информацию о преимуществах различных тарифов Klass, ежемесячная абонентская плата которых начинается всего c 5 AZN, можно получить по следующей ссылке: http://www.bakcell.com/klass/ru/klass