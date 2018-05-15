Bakcell приглашает студентов и выпускников вузов принять участие в летней программе стажировки

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell приглашает студентов 3 и 4 курсов, а также студентов магистратуры и недавних выпускников университетов принять участие в "Летней программе стажировки 2018".

Основной целью данной двухмесячной программы для студентов и выпускников является ознакомление молодых людей, делающих первые шаги на пути построения своей карьеры, с рабочей атмосферой в одной из крупнейших и самых инновационных компаний Азербайджана. Наряду с этим, участники программы получат возможность обрести практические знания и развить навыки готовности к работе.

Кандидаты, успешно прошедшие процесс отбора, смогут в течение двух месяцев проходить практику в таких отделах компании, как продажи и маркетинг. В ходе стажировки молодые люди под руководством ведущих специалистов Bakcell получат необходимые знания и ознакомятся со структурой и основными рабочими принципами компании. Также молодые стажеры получат практический опыт в таких важных сферах, как планирование карьеры, бизнес-этика, эффективное планирование рабочего времени, эффективные методы коммуникации, техника безопасности, охрана здоровья и окружающей среды и др. По окончании стажировки все участники будут аттестованы и получат сертификаты о прохождении программы.

Более подробную информацию о летней программе стажировки Bakcell можно получить на сайте www.bakcell.com

Заявки на участие (резюме) будут приниматься до 31 мая 2018 года посредством адреса электронной почты internship@bakcell.com

Следует отметить, что начиная с 2014 года в летних программах стажировки компании Bakcell приняли участие более 100 человек. Молодые люди, показавшие наилучшие результаты в ходе стажировки, получили работу в компании Bakcell и других крупных компаниях страны. Остальные участники продолжают получать образование в местных и зарубежных университетах.

Компания Bakcell, являющаяся одним из самых престижных работодателей в Азербайджане, предоставляет абсолютно равные условия для всех работников и кандидатов. Компания основывается на принципах прозрачности, в ходе всех процессов приема на работу и отбора участников.