Bakcell представила проекты молодых азербайджанских разработчиков

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Компания Bakcell представила успешные проекты азербайджанских разработчиков на стенде AppLab выставки Bakutel-2017. Как сообщает Report со ссылкой на компанию, здесь можно ознакомиться с мобильным приложением, проектом по дополненной реальности, онлайн платформой и стартапом из области "интернет вещей", главной отличительной чертой которых является тот факт, что они были полностью созданы молодыми азербайджанскими разработчиками, при поддержке компании Bakcell.

Эти проекты прошли процесс инкубации в центре AppLab в 2017 году, и некоторые из них можно уже сейчас скачать на устройства, работающие на платформах Android и iOS.

"Мы с большой гордостью демонстрируем гостям нашего стенда на выставке Bakutel-2017 эти инновационные мобильные приложения и другие новинки в области информационных технологий, полностью созданные азербайджанскими разработчиками. Компания Bakcell продолжает искать разработчиков, а также команды и интересные стартапы в нашей стране, чтобы помочь им в признании и реализации их таланта, воплощении их идей и в поиске источников финансирования и инвесторов. С тех пор как была запущена наша программа по акселерации и инкубации проектов Applab, местные разработчики оборудования и программного обеспечения имеют возможность представить свои идеи и получить поддержку от Bakcell. Одна из наших основных стратегических задач заключается в том, чтобы обеспечить молодых талантливых людей нашей страны необходимой поддержкой в их начинаниях, и таким образом внести наш посильный вклад в светлое будущее азербайджанской молодежи. Мы считаем, что такая престижная международная выставка как Bakutel является наилучшей площадкой для празднования их достижений", - отметила Сухейла Джафарова, руководитель отдела по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Bakcell.

Гости стенда Bakcell на выставке Bakutel-2017 имеют возможность ознакомиться с последними инновационными проектами Arzoom, MoodMusic, Cinemania.az.