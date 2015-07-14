"Bakcell" предлагает кампанию по роуминг-услугам

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Теперь абоненты Gold (корпоративные клиенты) также могут воспользоваться кампаниями по роуминг-услугам "Bakcell" - Первого Оператора Мобильной Связи и Ведущего Провайдера Мобильного Интернета в Азербайджане.

Как сообщили Report в компании, чтобы воспользоваться невероятно выгодными роуминг-услугами, достаточно набрать код *130#YES. В рамках кампании, стоимость входящих звонков в роуминге составляет 0.25 AZN за минуту, в то время как стоимость исходящих звонков составляет 0.75 AZN за минуту. Ежедневная плата за услугу составляет 0.35 AZN.

В настоящее время, абоненты "Bakcell" имеют возможность пользоваться услугами роуминга в сетях 417 операторов мобильной связи в 168 странах мира.