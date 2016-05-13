​Bakcell предлагает абонентам специальный пакет iPhone

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell предлагает бесплатный сервис Instagram для своих абонентов, пользующихся телефонами iPhone. Как передает Report со ссылкой на компанию, отныне все абоненты Bakcell, пользующиеся мобильными телефонами iPhone, получили возможность бесплатного доступа к Instagram в рамках выгодных пакетов, разработанных специально для пользователей iPhone. Новые пакеты iPhone будут включать в себя основной дата пакет и специальный бонус – бесплатный трафик для использования Instagram в объеме, равном объему основного дата пакета, который абоненты Bakcell могут использовать на своих телефонах iPhone.

"Количество пользователей iPhone в сети Bakcell весьма высоко и большинство из них являются активными пользователями Instagram. Мы уверены в том, что теперь каждый пользователь iPhone сможет выбрать подходящий их нуждам пакет в рамках данного предложения для пользователей iPhone", - сказал директор по маркетингу и продажам компании Bakcell Феджа Хаджич.

Новые пакеты с доступными для пользователей iPhone преимуществами и кодами активации приведены в таблице ниже: