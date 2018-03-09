Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, поддержала проведение выставки "Искусство, ремесло и предпринимательство", где демонстрировались изделия ручной работы талантливых женщин.

Как сообщает Report, выставка была организована Франко-азербайджанской торгово-промышленной палатой по случаю Международного женского дня – 8 марта. Мероприятие было проведено в отеле Pullman Baku - главного спонсора выставки, при спонсорстве компании Bakcell.

Основой целью мероприятия было оказание поддержки развитию женского предпринимательства в Азербайджане, а также популяризация изделий ручной работы азербайджанских женщин. На выставке были представлены и выставлены на продажу изделия ручной работы более 70 женщин, а именно сувениры, ювелирные изделия, произведения живописи, текстильные изделия, игрушки, предметы быта и др.

Представители компаний-участников и партнеров Франко-азербайджанской торгово-промышленной палаты, работники компании Bakcell, а также представители посольства Франции в Азербайджане, и посольств других государств в нашей стране, приняли участие в выставке и ознакомились с представленными работами.

Компания Bakcell, ставшая спонсором мероприятия, уделяет особое внимание вопросам, связанным с развитием женской занятости и предпринимательства в Азербайджане.